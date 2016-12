Aiutare il Guatemala dopo "Agata", la tempesta tropicale

Sabato 29 Maggio 2010, la tempesta tropicale Agata ha colpito l’America Centrale portando morte e distruzione in Honduras, Salvador e soprattutto in Guatemala. Il bilancio è devastante. Ad un mese dal dramma le associazioni umanitarie sono riuscite a raccogliere delle somme in grado di sfamare centinaia di famiglie. C’è tanto altro da fare ancora, ma sono piccole gocce a riempire l'oceano.

All'indomani del passaggio della tempesta tropicale Agata

È un bilancio pesante e non ancora definitivo quello dello Stato del Guatemala all’indomani del passaggio per quelle terre di un visitatore sicuramente poco benvenuto, la Tempesta tropicale Agata. A sole 24 ore dal suo arrivo, il paese è già devastato:. Viene immediatamente dichiarato lo stato di emergenza: case, edifici, ponti e strade distrutti, elettricità interrotta, mancanza di acqua, carenza di viveri e medicine.

In Guatemala le regioni maggiormente colpite sono quelle di Sacatepéquez e Chimaltenango. In tale aree si trovano Santa Maria, Antigua e Itzapa, luoghi molto cari in cui ho insegnato ai bambini presso le comunità indigene.

In quelle comunità tutto è stato spazzato. D’improvviso la vita sembra essersi fermata a causa di un soffio proveniente dal cielo. Le coltivazioni dei campi spazzate via e con loro le speranze delle genti che “sopravvivono” di agricoltura. Il lavoro svolto da eserciti di bambini che offrono muscoli poco formati e fragili spalle in un battibaleno si dissolve e s’invola verso la disperazione.

Persone disperse, abitazioni distrutte, condotte idriche interrotte, 60 persone morte solo in quelle comunità. Non c’è acqua né cibo, mancano medicine, coperte, vestiti.



Bambini in coda davanti la scuola pronti ad entrare per fare colazione

L’associazione inglese, con la quale ho collaborato non più tardi di un anno fa, si è attivata rapidamente. In quelle stesse comunità indigene GVI era presente anche al passaggio dell’uragano Stan e poi a quello di Mitch. Una presenza essenziale, un contributo fisico e morale sempre in prima linea per la popolazione locale. Anche oggi queitestardi e perseveranti sono lì per far fronte ad un’altra emergenza, Agata, che colpisce una terra martoriata.

In Guatemala l’80% della popolazione è povera. Nel 2009 sono morte circa 500 persone, di cui una fetta notevole è rappresentata da bambini, come conseguenza di malattie legate alla malnutrizione o alla denutrizione cronica. In quei luoghi 7 bimbi su 10 non conoscono il WC di una toilette o di un sala da bagno, sembra impensabile nell’anno 2010.

Ad un mese dal dramma, GVI ed il passaparola hanno permesso di raccogliere delle somme in grado di sfamare le 382 famiglie di Santa Maria, ma c’è tanto altro da fare ancora. Occorre dare un tetto a quella gente, dare una dignità ed assicurare una continuità all’educazione dei bimbi indigeni, unica speranza per uscire dal baratro della povertà.

Occorre dare una mano alla miseria; è vero, è solo una goccia nell’oceano, ma lasciamola cadere perché di certo il suo impatto localmente potrà essere enorme ed inoltre, vi assicuro, quasi per magia la goccia diventa oceano nell’incrociare il sorriso di uno di quei bimbi.

Per le donazioni

